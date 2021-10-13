Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие ограничения коснутся Уполномоченного по правам человека в РК

    13 Октября 2021, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ограничения будут у Уполномоченного по правам человека в РК, рассказала мажилисмен Ирина Унжакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уполномоченный не должен участвовать в политической деятельности, не должен быть членом партии. В законопроекте прописано, что он не должен быть на государственной службе. Вместе с тем в соответствие с теми же Веницианскими принципами говорится о том, что государство должно обеспечить бюджетное достаточное финансирование. Поэтому это, вероятно, вопрос, который нами будет рассматриваться и как-то урегулирован», - сказала Ирина Унжакова в ходе презентации законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» в Мажилисе.

    Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека может стать неприкосновенной фигурой в Казахстане.

    «Очень важно, что в законопроекте существует такая новелла, как обладание неприкосновенностью. Это важно для этой деятельности. То есть, Уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, приводу, привлечен к уголовной и административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру», - сообщила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации.

    Спикер добавила, что в случае выявления нарушений в деятельности Уполномоченного, он может привлекаться к административной и иной ответственности, но по особому порядку.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Мажилис Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Отсутствует связь между выделенными средствами и результатом – Уласбек Садибеков о планировании бюджета
    В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей