Какие обращения поступают в Конституционный суд РК от граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством председателя Конституционного суда Республики Казахстан Эльвиры Азимовой с участием судей прошло обсуждение вопросов, связанных с рассмотрением обращений граждан в Конституционный суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Право гражданина на обращение в Конституционный суд закреплено в статье 72 Конституции Республики Казахстан.

«На сегодняшний день в Конституционный суд поступило более 500 обращений граждан. Большинство из них касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад. В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конституционного закона «О Конституционном суде Республики Казахстан» обращение гражданина допустимо, если оно подано в срок, не позднее одного года после принятия судебного акта.

Кроме того, в более 60% обращений граждан не указаны конкретные ситуации, в которых судами применены оспоримые акты в противоречие конституционным нормам либо непосредственно затронуты права и свободы в гражданских или административных делах с участием гражданина», - сказано в сообщении Конституционного суда.

Также ряд обращений получены непосредственно от имени юридических лиц, без соблюдения ими требования пункта 4 статьи 41 указанного Конституционного закона. Согласно данной норме, в качестве представителей граждан могут выступать только законные представители, адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов, а также уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций или других лиц.

Соответствующие полномочия должны быть подтверждены приложенными к обращению документами о полномочиях представителя, кроме случаев, когда представительство осуществляется по должности или по закону, а также письменным согласием гражданина, если обращение подается от его имени уполномоченными лицами.

Как сообщили представители аппарата Конституционного суда, более 90% обращений граждан были поданы без соблюдения требований статей 41, 44, 45 Конституционного закона.

По результатам первичного рассмотрения в адрес заявителей в лице граждан и организаций направляются подробные ответы с разъяснением законодательных требований и указанием, что в случае устранения выявленных нарушений сохраняется возможность повторного обращения.

Эльвира Азимова подчеркнула, что возврат обращений не исключает анализ поднимаемых гражданами проблем с применением законодательства в рамках работы по подготовке ежегодного послания о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан.

Обращения в Конституционный суд принимаются посредством единой системы электронного документооборота, веб-портала электронного правительства и e-Otinish.



