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    Какие объекты заработают в Шымкенте в рамках проекта Ashyq

    23 Апреля 2021, 21:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Шымкенте «Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимам города Шымкента, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам, субъектам предпринимательства на время карантина поручено обеспечить реализацию ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города, участвовать в проекте Ashyq.

    Таким образом установлены следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов, субъектов, участвующих в проекте Ashyq при нахождении города Шымкента в «красной» зоне по регистрации коронавирусной инфекции.

    Объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стрит-фудов смогут работать с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50 %, но не более 50 мест внутри помещений и не более 50 мест на летних площадках с соблюдением дистанций между столами два метра и стульями 60 см.

    Сауны будут работать с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов, с заполняемостью не более 50%, 4 кв.м. на одного посетителя с приостановлением деятельности в воскресенье.

    СПА-центры, бассейны будут работать в обычном режиме. Бассейны - в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м зеркала воды на одного человека.

    В обычном режиме также заработают фитнес-клубы, йога-центры, кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, но при условии заполняемости не более 20%.

    Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки , городские нерегулярные (туристические) перевозки работают с заполняемостью на 75 %, но не более 15 человек на территорию областей, городов и населенных пунктов, в которых разрешены эти перевозки.

    Бильярдные клубы будут работать с ограничением по времени с 12:00 до 24:00 с заполняемостью не более 50%. Для компьютерных клубов , включая PlayStation клубов, такие же условия, но допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше.

    А боулинг-клубы будут функционировать с ограничением по времени с 12:00 до 24:00 часов, с заполняемостью не более 50%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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