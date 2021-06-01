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    Какие объекты в Шымкенте будут работать в обычном режиме

    1 Июня 2021, 19:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Шымкента, в котором указано, какие объекты в городе будут работать в обычном режиме. Об этом передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

    Наряду с введенными ограничениями, в Шымкенте разрешается проведение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и творческим составом.

    В обычном режиме будут функционировать парки, скверы и набережные. В городе разрешается деятельность автовокзалов и автостанций в обычном режиме.

    Напомним, сегодня вышло постановление г лавного государственного санитарного врача Шымкента о продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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