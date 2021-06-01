Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Какие новые турмаршруты будут развивать в Туркестанской области

    1 Июня 2021, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько туристов предпочитает посещать Туркестанскую область, сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день количество туристов в Туркестанской области составляет 1,2 млн человек. Для увеличения туристского потока в регион планируется развитие инфраструктуры туристско-рекреационных центров Туркестан и «Каскасу» в Толебийском районе», - сказала Актоты Раимкулова в ходе заседания Правительства.

    Министр добавила, что в целях дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества будет продолжена работа по развитию действующих турмаршрутов, а также сформированы новые турпродукты вдоль «Великого Шелкового пути».

    В рамках Комплексного плана будут реализованы 11 инвестиционных проектов, девять из них за счет частных инвестиций.

    «Планируется реализация комплексных мер по развитию индустрии туризма в регионе, такие как повышение качества предоставляемых туристских услуг, предоставление новых мер государственной поддержки субъектам туристской деятельности, повышение транспортной доступности Туркестана и Туркестанской области и другие», - проинформировала глава МКС РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Президент РК поручил создать программу «Детская библиотека»
    Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране - Президент РК
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка