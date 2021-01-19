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    Какие новые производства появятся в Карагандинской области

    19 Января 2021, 20:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на 2021 год запланированы инвестиции в объёме 715 млрд тенге, с ростом на 3%. Из этой суммы порядка 82% составят частные инвестиции. Ожидается открытие 13 производств с созданием 1 500 рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Женис Касымбек на онлайн-совещании обсудил инвестиционные перспективы. На встрече рассказали о том, какие новые предприятия появятся в регионе.

    «В 2020 году было привлечено 678 млрд тенге инвестиций. Значительно выросла доля частных инвестиций и составила 83%. На этот год мы планируем увеличение объёмов инвестиций до 715 млрд тенге, с ростом на 3%. Ряд крупных инвестиционных проектов реализуется в металлургии, горнодобывающей отрасли. Есть проекты в других отраслях: транспортной сфере, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении. Крупные компании «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс» заявили о том, что в два раза увеличат объём инвестиций. Общая сумма составит более 200 млрд тенге. Темпы роста в нашей области значительные. Нам важно убедиться в том, что всё идёт по графику», - отметил аким области.

    Руководитель управления промышленности Галымжан Жумасултанов предоставил расклад по отраслям. В промышленности прогнозируется объём инвестиций на уровне 420 млрд тенге, с ростом на 25%; транспорте - 70 млрд тенге; строительстве - 57 млрд тенге; ЖКХ - 57 млрд тенге; АПК - 31 млрд тенге; здравоохранении и образовании - по 10 млрд тенге.

    «У нас сформирован пул из 50 новых крупных инвестиционных проектов на сумму порядка 2 трлн тенге, с созданием 12,2 тысячи рабочих мест. Из них в прошлом году реализовано 11 проектов с созданием 2 500 рабочих мест. В 2021 году запланирован запуск 13 проектов с созданием 1 500 рабочих мест», - сообщил Галымжан Жумасултанов.

    В мае планируется открытие новой обогатительной фабрики в Жайреме с участием швейцарской компании. Стоимость проекта - 145 млрд тенге. На новом производстве будет создано 210 рабочих мест.

    Руководитель управления назвал ряд других крупных проектов: ферросплавный завод с агломерационной фабрикой, переработка черновых медных концентратов, производство промышленных взрывчатых веществ.

    В области развивается «зелёная» энергетика. Планируется запуск новой солнечной электростанции в Балхаше. Решается вопрос о дополнительных солнечных мощностях в Сарани и Агадыре.

    В этом году в области стартуют шесть крупных проектов с запуском в 2022 году.

    Руководители предприятий информировали о ходе реализации своих проектов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Инвестпроекты Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика
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