Какие новые памятники появились в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые памятники появились в столице, рассказал на брифинге начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня столицы открыт памятник народному композитору, даулескеру кюйши Дине Нурпеисовой и известному казахскому ученому Канышу Сатпаеву. Также состоялась церемония открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы», - сказал Даурен Бабамуратов.

Было отмечено, что Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения «Алаш» в год 30-летия Независимости Казахстана и в канун Дня столицы.

«В честь празднования 30-летия Дня Независимости и в преддверии Дня столицы в Нур-Султане открыли сквер «Құтқарушылар саябағы», - добавил Даурен Бабамуратов.

Ранее сообщалось , какие новые спортивные объекты открылись в столице.

«В городе открыли ряд спортивных объектов для привлечения населения к массовому спорту: Центр бокса, Центр художественной гимнастики и зал единоборств, физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Нур-Султана (ФОК в ЖМ «Ондирис», «Коктал»), 2 центра боевых искусств», - сообщил Даурен Бабамуратов.