Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Карагандинской области появится более 40 медицинских объектов и 22 школы. О планах в двух важных сферах региона расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В новом году у Карагандинского региона грандиозные планы. В области появится несколько новых объектов здравоохранения и образования.