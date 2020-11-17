Какие новые объекты социальной сферы появятся в Бурабайском районе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области особое внимание уделяется развитию социальной сферы, в том числе совершенствованию системы социальной защиты, охраны здоровья граждан, развитию сферы образования, культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управления внутренней политики.

В одном из крупнейших регионов области – Бурабайском районе в рамках модернизации системы образования все школы перешли на обновленное содержание обучения по опыту Назарбаев интеллектуальной школы.

По информации акимата Бурабайского района все учебные заведения подключены к широкополосному интернету, обновлена материально-техническая база. В целях безопасности установлено видеонаблюдение. Также за счет районного бюджета школьников полностью обеспечили бесплатными учебниками.

«В этом году прошел ремонт четырех объектов образования. В рамках программы «ДКЗ-2020» идет капитальный ремонт двух средних школ города Щучинска», - сообщил аким района.

В рамках государственных программ ведется благоустройство спортивных и культурных объектов. В этом году завершен ремонт Дома культуры «Окжетпес». Ежегодно увеличивается число систематически занимающихся физической культурой и спортом. В городе Щучинск начали строительство спортивного комплекса «Шидай», открытие которого запланировано в 2023 году. Это позволит привлечь к занятию единоборством более 200 детей.

В районе большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки населения. Через отделы занятости трудоустроено 1482 жителя. Благодаря программе «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» трудоустроено около двух тысяч человек.