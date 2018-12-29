Какие новые автобусные маршруты запустили в столице в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четыре новых автобусных маршрута запустили в Астане в 2018 году, еще восемь маршрутных схем расширены согласно потребностям пользователей общественного транспорта, передает официальный сайт акимата Астаны.

Как сообщает ТОО «Астана LRT», за 2018 год в рамках модернизации работы общественного транспорта запущены четыре новых маршрута, в том числе один городской, один экспресс-маршрут и два пригородных: маршрут № 1А (ж/м «Кирпичный» - мкр. «Шубар»), № 104 (улица Сусамыр - ТРЦ «Азия парк»), № 317 (ТЦ «Алай» - село Софиевка), 318 (акм. обл. больница № 2 - село Малотимофеевка).



Согласно пожеланиям пользователей общественного транспорта и проведенного анализа, актуализированы восемь схем действующих городских маршрутов. В результате обеспечена связь и транспортная доступность значимых объектов и районов, таких как новые дороги в ЖМ «Коктал-1», «Коктал-2», СпецЦОН, «Барыс-Арена», улица Окжетпес, ЖК «Жагалау-4», улица Сусамыр, мкр. Чубары.



Маршрут автобуса № 4 обслуживает новые улицы в ж/м «Коктал-2», маршрут № 7 продлен до остановки «ЖК «Жагалау-3»; маршрут № 11 - до ж/м «Кирпичный», № 40 - до проспекта Туран (СК «Барыс-Арена»). Маршрут № 72 начал обслуживать улицу Окжетпес.



Автобус № 102 ходит до остановки «СпецЦОН» и по новым улицам в жилом массиве «Коктал-2»; автобус № 46 также обслуживает новые улицы «Коктала-2», а № 54 - новые улицы «Коктал-1».



Маршрутная сеть общественного транспорта Астаны состоит из 84 маршрутов, в том числе из 61-го городского, семи экспрессных и 16 пригородных.



Ежедневно на маршруты выезжают 844 автобуса. Среди них 735 автобусов обслуживают городские маршруты, 47 автобусов - экспресс-маршруты и 62 - пригородные маршруты.