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    Какие новшества ждут казахстанцев в предоставлении госуслуг онлайн

    8 Ноября 2021, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются по упрощению процедуры оказания госуслуг в Казахстане, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной акцент здесь сделан на автоматизацию процессов. В настоящее время 95% (38 из 40) услуг, предоставляется в электронном формате», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    С ноября 2019 года исключена услуга по выдаче адресной справки. Ранее гражданам ежегодно выдавалось от 10 до 12 млн таких справок. Теперь эти сведения можно получить напрямую с портала «электронного правительства».

    Наиболее востребованными услугами у населения являются регистрация транспортных средств и получение водительских удостоверений. Ежегодно производится 2,5 млн регистраций и перерегистраций транспорта, а также 1 млн выдачи и замены прав.

    За счёт интеграции баз данных госорганов и перевода услуг в электронный формат срок их предоставления сокращен с 6 часов до 1 часа. С 2019 года эти услуги переданы в центры обслуживания населения.

    «Хороший отклик у населения вызвало внедрение МВД в текущем году услуги по регистрации автотранспорта через мобильные приложения банков. Сейчас такая услуга доступна в приложениях банков второго уровня. Уже каждая третья перерегистрация осуществляется таким способом, без необходимости физического присутствия продавца и покупателя. Данный функционал также будет реализован в приложении «Police 102», - добавил Ерлан Тургумбаев.

    По словам министра, в приложении смартфона доступна услуга по выбору нового госномера, в том числе «повышенного» спроса, а также сохранения за собой старого госномера.

    «Имеется возможность их получения посредством курьерской доставки без физического присутствия в ЦОНе», - резюмировал глава МВД.

    Ранее Ерлан Тургумбаев сообщил, что в Казахстане увеличивают количество пеших патрулей на улицах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис МВД РК Цифровой Казахстан Ерлан Тургумбаев
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