Какие новшества были внедрены в сфере образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пост об основных инициативах, реализованных в 2021 году опубликовал на овей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асхат Аймгамбетов перечислил все инициативы, реализованные в 2021 году в сфере науки и образования:

«1. В первых классах всех школ нашей страны были введены «Әліппе» и «Букварь», разработанные на основе методики Ахмета Байтурсынова.

2. С января 2021 года заработная плата учителей школ, воспитателей детских садов и преподавателей колледжей была повышена на 25%. Кстати, она увеличилась еще на 25% и с января этого года. Также с сентября 2021 года была уменьшена рабочая нагрузка педагогов. Это значит, что теперь в рамках одной ставки педагоги работают не 18, а 16 часов в неделю.

3. В связи с тем, что Закон «О статусе педагога» не распространялся на преподавателей вузов, соответственно их заработная плата не подлежала ежегодному 25%-ому повышению, мы приняли специальный приказ, и подведомственные нам вузы повысили зарплату ППС с 1 сентября 2021 года.

Для рядовых преподавателей установлена минимальная оплата в 200 тыс. тенге, а для профессоров – в 350-400 тыс. тенге. При этом учебная ставка теперь не должна превышать 680 часов в год. Данная мера также стала возможной благодаря поддержке нашего Президента и повышению стоимости гранта в таком объеме впервые с 2011 года.

4. В 2021 году мы значительно повысили требования для желающих работать педагогами. Причем как «на входе», так и «на выходе». Таким образом, слабые выпускники школ уже не могут поступить на эти специальности, поскольку на педагогическое направление сейчас установлен самый высокий пороговый балл ЕНТ среди всех направлений подготовки. Равно как и размеры стипендий обучающихся по педспециальностям сейчас являются самыми высокими.

Повышение заработной платы, снижение нагрузки, сокращение отчетности, меры по недопущению привлечения педагогов к несвойственным функциям стали важными шагами по повышению статуса профессии. Эффект не заставил себя ждать, и мы уже видим, что в нашу профессию – профессию педагога – сейчас приходят лучшие из лучших. Средний балл поступающих значительно повысился, в разы выросло количество обладателей знака «Алтын белгі».

5. Еще одно новшество – мы ввели обязательное тестирование для выпускников педвузов. Теперь слабо подготовленные претенденты не смогут трудоустроиться в качестве учителей. То есть диплом о педагогическом образовании уже не является гарантом трудоустройства. Поскольку работа с детьми – крайне важное и ответственное направление, предварительно необходимо пройти независимое тестирование. Такой внешний экзамен в 2021 году сдали почти 40 тыс. выпускников. Из них только те, кто набрал пороговый балл, получили возможность работать в школе. Новшество наглядно продемонстрировало и качество работы вузов. 36 университетов уже лишены лицензии и теперь не смогут «печатать» дипломы.

6. Для директоров школ, которые очень долго работают в одной организации, впервые введена система ротации. Теперь они смогут работать первыми руководителями в одной организации не дольше 7 лет. Ротация уже стартовала и будет проводиться на протяжении всего года.

7. Также для директоров организаций образования в 2021 году введена новая система назначения на эту должность с четкими сроками, критериями, тестированием и др. для улучшения качественного состава.

8. Кстати, для директоров мы ввели квалификационные категории, за которые они стали получать ежемесячную надбавку от 30% до 100% от своего оклада. Как это работает? Каждые 3 года директор теперь обязан проходить аттестацию. По результатам руководитель либо получает одну из категорий, а вместе с ней на 3 года и ежемесячную солидную надбавку (от 30% до 100% от оклада), либо в случае очень низкой эффективности руководителя увольняют.

9. Мы также разработали и приняли новые правила приема на работу педагогов. Если кратко, то отныне у директоров не будет возможности на свое усмотрение единолично принимать на работу учителей.

Теперь установлены четкие критерии, и учителя принимаются на работу через конкурс на основании результатов своей деятельности и достижений. В этом году процедура будет переведена в цифровой формат.

10. Говоря о снижении отчетности и непривлечении педагогов к несвойственным функциям, отмечу следующее. Нормы закона работают. Ситуация кардинальным образом отличается от той, которая была ранее. Мы занимаем в этом вопросе жесткую позицию. В 2021 году нам пришлось наказать несколько сотен руководителей организаций образования и иных должностных лиц за нарушение норм нового закона (требование лишних отчетов, привлечение к несвойственной работе и т.д.). Мы и дальше будем жестко пресекать подобные факты.

11. В прошлом году мы впервые ввели должность педагога-ассистента для детей с особыми потребностями. На сегодня в школах страны работают уже 1200 таких педагогов. Это важная мера для развития инклюзивного образования. Также в 2021 году по стране открыто около 50 кабинетов поддержки инклюзии, значительно выросло число ПМПК – на 12 единиц, количество КППК увеличилось на 13 единиц. В номенклатуру нами включены аутизм-центры.

12. Что касается дошкольных организаций. Разработана новая модель развития дошкольного воспитания и обучения. Она направлена на изменение подходов к процессам воспитания и обучения детей. Благодарю экспертов, ученых и представителей НПО за содействие.

13. Всего в 2021 году было открыто 480 детских садов, в том числе 3 для детей с особыми образовательными потребностями, что позволило создать почти 35 тысяч новых мест.

14. В 2021 году ЕНТ переведено в электронный формат. Теперь тестирование проходит за компьютерами под наблюдением видеокамер с прокторингом, прямой трансляцией в Интернете и последующей повторной проверкой видео. В отличие от предыдущей бумажной системы, когда все бланки и книжки-вопросники сжигали в день сдачи тестирования, теперь при экзаменации остаются цифровые следы, что соответственно, помимо всех прочих плюсов, еще и серьезно повышает объективность и прозрачность тестирования.

В 2021 году и экзамены в докторантуру впервые проведены централизованно в электронном формате.

15. Также с прошлого года мы предоставили возможность абитуриентам поступать в магистратуру и докторантуру два раза в год вместо одного, как это было ранее. Судя по отзывам, такое нововведение обрадовало желающих обучиться в магистратуре и докторантуре.

16. Полностью изменились Правила деятельности диссертационных советов. Важно обеспечить качество их работы. Нашему Комитету пришлось закрыть почти 40 диссоветов. При этом мы открыли доступ ко всем защищаемым после принятия этих Правил диссертациям, а сама процедура защиты теперь обязательно проходит с подключением онлайн-трансляции. Есть и другие важные нормы в этих Правилах».