Какие нововведения станут отличительной чертой переписи населения в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы смогут принять участие в переписи населения не только посредством предоставления информации переписчику, но и самостоятельно онлайн на специализированном портале. Какие нововведения станут отличительной чертой переписи нынешнего года и как в Правительстве готовятся к этой масштабной кампании проинформировали в ходе первого заседания специальной комиссии по проведению Национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, передает МИА «Казинформ».

Специальная комиссия под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова была создана по поручению Главы государства на Высшем совете по реформам. Она займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения кампании. Собранные данные о численности населения, его возрастному, гендерному составу, степени урбанизации, уровне доходов станут основой для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

Принято решение о начале онлайн переписи с 1 сентября 2021 года. Она продлится до 15 октября 2021 года на специализированном сайте sanaq . gov . kz , доступ к которому будет обеспечен круглосуточно, граждане вне зависимости от места нахождения смогут самостоятельно пройти перепись, заполнив переписные листы на себя и на членов своей семьи.

В целях обеспечения информационной безопасности Бюро нацстатистики совместно с ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА) проведены работы, в результате которых усилена система уязвимости и расширен канал связи. А.Смаиловым дано поручение в целях предотвращения хакерских атак совместно с КНБ РК обеспечить круглосуточный мониторинг информационных ресурсов по переписи. Также первый вице-премьер отметил необходимость интеграции сайта «sanaq.gov.kz» с веб-порталом «Egov.kz».

Традиционный сплошной обход будет проведён с 1 октября 2021 года по 30 октября 2021 года с соблюдением необходимых санитарных норм, для охвата тех граждан, которые не прошли перепись в онлайн-режиме.

Переписчики будут использовать планшеты, что позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысит уровень достоверности с применением ИИН и позволит избежать дублирования информации.

Разработано мобильное приложение для планшета, с помощью которого интервьюер может проводить опрос с учётом всех заложенных арифметико-логических контролей, применять классификаторы и справочники. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных.

Также для качественного проведения переписи комиссией рассмотрен вопрос о целесообразности введения моратория в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов.

Ранее первым вице-премьером А.Смаиловым была одобрена концепция по дальнейшей цифровизации статпроизводства. Она позволит перейти на сбор данных с применением Big Data, снизить отчётную нагрузку на респондентов, обеспечить максимальное качество и открытость официальных статданных.



