Какие нововведения произошли в системе государственных закупок РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК пояснили, какие нововведения произошли в системе государственных закупок на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 ноября 2021 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки». Введен в действие с 1 января 2022 года.

В ведомстве отметили, что принятые поправки в Закон «О государственных закупках» направлены на сокращение закупок из одного источника, минимизации коррупционных рисков, а также дальнейшее совершенствование системы государственных закупок.

В рамках сокращения закупок из одного источника исключены 4 основания прямого заключения договора о госзакупках. Предусмотрена норма о том, что закупки из одного источника осуществляются в исключительных случаях, только тогда, когда невозможно осуществить такие закупки иными конкурентными способами. Также предусмотрена ответственность первых руководителей заказчиков за принятие решения об осуществлении закупок из одного источника.

В рамках минимизации коррупционных рисков введен новый способ закупок в виде конкурса с использованием рейтингово-бальной системы (вводится в действие с 1 июля 2022 года). На первом этапе данный способ будет применяться по закупкам строительно-монтажных работ и работ по разработке проектно-сметной документации. Данный способ закупки предусматривает полное исключение участия конкурсной комиссии в процессе выбора поставщика, тем самым исключая любые коррупционные риски. В свою очередь, посредством широкой интеграции, победитель конкурса будет определен веб-порталом автоматически на основе данных о нем в соответствующих информационных системах (система органов государственных доходов, электронный депозитарий, база данных юридических и физических лиц, реестр должников и т.д.).

Также в целях минимизации коррупционных рисков, а также использования объективных и прозрачных критериев выбора поставщика предусмотрен новый способ закупки в виде Электронного магазина, который позволяет приобрести товар в режиме онлайн.

В рамках совершенствования закупок предусмотрены новые способы закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений (вводится в действие с 1 июля 2022 года), а также стоимости жизненного цикла (вводится в действие с 1 января 2023 года). Конкурс с использованием рамочных соглашений предусмотрен в рамках широкого применения централизованных закупок едиными организаторами с освобождением организаций социальной сферы от проведения закупок. Данный вид закупок будет применяться только по определенным, стандартизированным, часто закупаемым товарам, с использованием типовых технических спецификаций.

Конкурс с использованием стоимости жизненного цикла направлен на приобретение качественных и инновационных товаров. При осуществлении данного способа закупок выбор поставщика будет осуществляться не на основе покупной (начальной) цены, а на основе стоимости всего срока службы (жизненного цикла) товара. Указанные нововведения подробно регламентированы в Правилах осуществления госзакупок (приказ МФ от 11 декабря 2015 года 648).

В настоящее время в целях дальнейшего совершенствования системы госзакупок, Министерством финансов совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом прорабатываются вопросы по пересмотру бизнес-процессов закупок, сокращению закупок из одного источника, исключению монополизации рынка и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также исключения фактов установления завышенных требований со стороны заказчиков.

«Принимаемые меры позволят развивать уже достигнутые результаты по обеспечению прозрачности, доступности госзакупок, эффективному расходованию бюджетных средств и минимизации коррупционных рисков, а также развитию конкуренции», - добавили в департаменте законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.