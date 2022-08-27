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    Какие новеллы войдут в Социальный кодекс РК

    27 Августа 2022 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила о том, что Социальный кодекс объединит в себе все действующие законодательные акты в сфере социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время сотрудники нашего министерства работают над новым, очень важным законом – проектом Социального кодекса Республики Казахстан. Он объединит в себе все действующие законодательные акты в сфере социальной защиты населения, обеспечив сопровождение граждан и предоставление государственных гарантий с момента рождения до выхода на заслуженный отдых», - говорится в обращении министра труда.

    По ее словам, в документе также есть новеллы, предусматривающие улучшение пенсионного обеспечения казахстанцев, усиление мер социальной поддержки семей с детьми, совершенствование процедуры установления инвалидности и другое.

    В преддверии Дня Конституции глава ведомства поздравила казахстанцев со знаменательным праздником, пожелав счастья, благополучия и стабильности.

    «Хочу отметить, насколько важна для нас эта дата. 30 августа 1995 года был принят главный закон нашей страны, который стал символом нашей независимости, залогом равных прав и свобод для казахстанцев. Нашей Конституцией мы заявили о том, что в Казахстане, несмотря на многонациональное население, соблюдаются права каждого гражданина, каждый из нас имеет равные возможности для реализации своих способностей и таланта. Желаю каждому казахстанцу крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят добро, счастье и радость», – добавила Тамара Дуйсенова.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Общество Социальный кодекс
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