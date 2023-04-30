Какие неинфекционные заболевания приводят к ранней смертности

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Неинфекционные заболевания, включающие болезни сердца, инсульт, рак, диабет и хронические заболевания легких, в совокупности являются причиной более 70% смертей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от НИЗ умирает 41 миллион человек. Многие эксперты заявляют, что распространение неинфекционных заболеваний обусловлено прежде всего четырьмя основными факторами риска: употреблением алкоголя, табака, недостаточной физической активностью и нездоровым питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Кыргызстана состоялась 12-я международная конференция по здравоохранению с участием экспертов из 15 стран, в том числе и Казахстана. Спикеры обсудили необходимость и преимущества эффективного реагирования на вред, связанный с потреблением наркотиков, алкоголя и других вредных привычек, ведущих к развитию неинфекционных заболеваний.

«К сожалению, смертность от неинфекционных заболеваний в мире остается на высоком уровне, около 41 миллиона человек, это 71% от общего количества смертей, приходится ежегодно от неинфекционного заболевания. Все системы здравоохранения разных стран мира тратят большие деньги на лечение хронических заболеваний. Хронические заболевания, то есть неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, рак, диабет и другие приводят к ранней смертности. Они не возникают остро и сразу, они развиваются медленно, потихоньку превращаясь в хроническое заболевание. Как правило, человек на это не обращает внимание», - заявила заслуженный врач Кыргызской Республики, доктор медицинских наук, профессор Альфия Самигуллина на City Health International Conference в Бишкеке.

Также она обратила внимание на гиподинамию. По ее словам, многие люди, зная, все факторы риска малоподвижного образа жизни, не уделяет на это особого внимания. Они игнорируют призывы и советы врачей, не ходят на профилактические обследования, злоупотребляет алкоголем и табаком, неправильно питаются:

«Эти факторы приводят к преждевременной смертности и нетрудоспособности», - отметила она.

PhD доцент школы общественного здравоохранения Ташкентской медицинской академии, специалист по общественному здоровью и управлению здравоохранением Ильмира Уразалиева добавила, что в Узбекистане неинфекционные заболевания также являются одной из главных проблем в структуре здравоохранения.

«В Узбекистане тоже предпринимаются широкомасштабные меры: политика в области общественного здравоохранения по алкоголю, табакокурению, наркомании, разрабатывается очень много постановлений президента, рассматриваются законопроекты. Широко внедряем международный опыт», - сказала она.

Врач, председатель совета ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека - «Денсаулық» Бахыт Туменова добавила, что во время пандемии коронавируса тяжелыми формами больше всего болели люди с хроническими заболеваниями. По ее словам, в Казахстане на сегодня большое количество смертей происходит от НИЗ.

«Это заболевание сердца, легких, сахарный диабет, лишний вес. Во время пандемии молодые люди поступали с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, у них был выявлен сахарный диабет. То есть, люди на это не обращали внимание, хотя сегодня медики призывают делать скрининги, следить за здоровьем. Это большая проблема», - добавила она.

Врач-кардиолог, заместитель председателя ассоциации «Денсаулык» Кентра Гинтаутас-Юозас представил данные ВОЗ. На презентации было отмечено, что более 8 миллионов человек в год умирают от ишемической болезни сердца, более 6 миллионов от инсульта, более 3 миллионов от хронической обструктивной болезни легких, около 2 миллионов от рака трахеи, бронхов, легких, сахарного диабета, заболевания почек. Кроме того, каждый год от НИЗ умирает 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет. Наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые, за ними следуют раковые, респираторные заболевания и диабет.

Что касается статистики Казахстана, то НИЗ являются причиной порядка 84% всех смертей. К примеру, во время пандемии коронавируса, в 2020 году, от неинфекционных заболеваний умерли почти 100 тысяч человек.

«Система кровообращения – 36,4%, органы дыхания – 22,9%, онкология – 15%, органы пищеварения – 12,8%, ДТП, несчастный случай, травмы – 10,8%. Видно влияние пандемии Covid-19, обычно на 2-месте показатели онкологии», - заявил Кентра Гинтаутас-Юозас.

По данным ВОЗ, более 60% всех причин смертности напрямую связаны с неправильным образом жизни - это неправильное питание, низкая физическая нагрузка, вредные привычки, а также способствующими развитию неинфекционных заболеваний.

Распространенными факторами риска, составляющими значительную долю общего бремени болезней, являются употребление алкоголя - 9,9%, несбалансированное питание - 16,11%, повышенный индекс массы тела - 11,71%, курение - 11,1%, высокое артериальное давление 14,27%.

В мире 1,1 миллиард курильщиков, из них 80% - это жители страны с низким и средним уровнем дохода. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. От последствий употребления табака ежегодно гибнет 8 миллионов человек, более 7 миллионов из них - потребители и бывшие потребители табака, и 1,2 миллиона - некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.

«В 2019 году ВОЗ проводил глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака. Согласно его итогам, стало известно, что 21,5%, то есть 2,8 миллиона взрослого населения потребляют табак. Из них 38,3% мужчин и 6,4% женщин. Средний возраст начала курения составил 17,7%. А среднее количество сигарет, выкуриваемых в день ежедневными курильщиками, составило 16 для мужчин и 12 для женщин», - отмечает врач.

Употребление алкоголя. Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. 5,1% общего глобального бремени болезней и травм обусловлено алкоголем, согласно оценкам в показателях DALY (годы жизни, утраченные в результате инвалидности). Потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте 20-39 лет порядка 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем.

«Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году Казахстан занял 34-е место по уровню потребления алкоголя на душу населения. Тогда каждый казахстанец в год выпивал почти 11 литров чистого алкоголя. При этом, критической нормой считалось 8 литров на одного потребителя. В 2018 году показатель снизился до 7 литров. За этот период производство водки сократилось более чем в два раза, ликероводочных изделий в семь раз, а производства вина увеличилось в шесть раз и пива на 153 миллиона литров», - заявляет Кентра Гинтаутас-Юозас.

В 2022 году в рейтинге стран по алкоголизму среди мужчин Казахстан занял 11-е место, а среди женщин – 19-е место из 182. Уровень зависимости от алкоголя у мужчин в РК составил 9,52%, у женщин – 1,48%. Такие данные привели эксперты energyprom.kz. Также об уровне употребления алкоголя в Казахстане рассказала министра здравоохранения Ажар Гиният.

Ранее Национальная Ассоциация «Денсаулык» представила результаты исследования по употреблению алкоголя среди студентов Алматы.

В экономически развитых странах почти 50% населения имеют избыточный вес, из них 30% страдают ожирением. Согласно последним оценкам ВОЗ, сегодня в мире от избыточного веса страдают 2,6 млрд человек или почти 30 процентов всех жителей планеты. Более 13 процентов страдают ожирением. В Казахстане свыше 20% страдают ожирением.

«Согласно стандартизованному индексу массы тела: 54% мужчин и 53% женщин в Казахстане относятся к категории лиц с избыточной массой тела. 19% мужчин и 23% женщин страдает ожирением. Дети: 18,0% мальчиков и 18,9% девочек страдает избыточным весом. Ожирение составляет 5,6% среди мальчиков и 5,1% среди девочек, причем выше показатель среди детей, растущих в городских условиях» - рассказал Кентра Гинтаутас-Юозас.

В прошлом году сообщалось что в Казахстане в общей сложности избыточный вес (включая ожирение) имеется у 20% детей в возрасте 7 лет. Среди мальчиков распространенность этой патологии выше (24%), чем среди девочек (17%).

Главный научный сотрудник Казахской академии питания, доктор медицинских наук, профессор Шамиль Тажибаев считает, что главной причиной развития неинфекционных заболеваний является нездоровое питание. По его словам, своеобразным воротом для появления неинфекционных заболеваний служит ожирение, способствующее развитию метаболического синдрома, гипертонии, атеросклероза, гиперлипидемии, гиперхолестеринемии, диабета.

Согласно результатам репрезентативного социологического исследования, которое было проведено в разных регионах Казахстана среди 3736 взрослых казахстанцев, наименьшая распространенность ожирения среди женщин выявлена в Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, наибольшая - в Павлодарской, Акмолинской областях.

«Складывается картина, что в южных регионах распространенность ожирения несколько меньше, чем в северных областях, это связано как с климатическими особенностями, так и с особенностями питания в зависимости от расположения региона. Подобная картина выявлена и среди женщин. Здесь также наименьшая распространенность ожирения выявлена в Жамбылской области (10%), наибольшая в Северо-Казахстанской области (30%). Следует отметить, что в Мангистауской области распространенность ожирения была высокой как среди женщин, так и мужчин», - сказал профессор.

Ключевую роль в развитии НИЗ играет нездоровое питание, в том числе избыточное потребление калорий (избыток массы тела и ожирение), простых сахаров, соли, общего жира, в том числе, трансжиров, холестерина, насыщенных жирных кислот. Кроме того играет роль недостаточное потребление пищевых волокон - омега-3-жирных кислот, микронутриентов, в том числе фолиевой кислоты и других витаминов группы В, жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К, ряда микроэлементов (железо, цинк, селен).

Шамиль Тажибаев рекомендует потреблять разнообразные продукты питания и напитки, богатые разными пищевыми веществами. Ограничивать потребление насыщенных жиров (животные жиры), жиров с трансжирными кислотами (маргарины), холестерина, легкоусвояемых углеводов (сладости), соли. По его словам, количество пищевых веществ должно быть сбалансированным и соответствовать рекомендуемым нормам, адекватным потребностям в калориях.

Существуют продукты питания, поощряемые к потреблению, для снижения вреда неинфекционных заболеваний. Специалисты рекомендуют ежедневно чередовать в течение недели овощи из следующих групп: темно-зеленые овощи, желто-оранжевые овощи, овощи с высоким содержанием крахмала, и другие овощи. Несколько раз в неделю потреблять бобовые. Бобовые (бобы, фасоль, горох, соя, маш, чечевица) богаты белками с хорошим аминокислотным составом и пищевыми волокнами. Ежедневно потреблять около 90 граммов продуктов из цельного зерна. Изделия из цельного зерна должны составлять около половины из всего количества потребляемых злаковых и хлебных продуктов. Ежедневно потреблять молоко или эквивалентное количество молочных продуктов из расчета 3 стакана/день (около 600 г/день). Обогащенные витаминами и микроэлементами (обогащенная мука, йодированная соль и другие) поливитаминно-минеральные комплексы.

Многие спикеры международной конференции в ходе пленарных сессии говорили о вреде курения и как можно избавиться от этой плохой привычки. Профессор внутренней медицины и эндокринологии в Университете Линчепинга в Швеции Фредрик Нистром сейчас занимается изучением легочных заболеваний. Он является главным врачом по внутренним болезням в своей клинике, где в основном лечит пациентов с диабетом и с избыточным весом.

По его словам, в Швеции за последние годы количество курильщиков сократилось в несколько раз. Это из-за того, что в стране у курения табака есть альтернатива, а именно снюс - это бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Снюс впервые появился в Швеции в 1637 году. В странах Европы, кроме Швеции, снюс попал под запрет законодательства с 1993 года.

«Для меня было интересно посмотреть, что происходит с организмом, когда человек переходит от традиционных сигарет к нюхательному табаку, снюсу и что происходит с его сердечно-сосудистой системой. Мы собрали группу из студентов медицинских университетов и проводили клиническое исследование», - говорит Фредрик Нистром.

По итогам исследования выяснилось, что никотин на метаболизм оказывает небольшое влияние, а артериальное давление повышается на 3 миллиметра ртутного столба, также немного вырос уровень кортизола.

«Мы думаем, что люди именно по этой причине тянутся к никотину, чтобы меньше реагировать на стресс и больше сконцентрироваться над выполнением какой-то задачи. Поэтому повышение кортизола оправдано. Наше исследование показало, что повышение кортизола не привело к повышению сахара в крови и инсулина», - заметил спикер.

Он также добавил, что в этом году собирается проводить исследование по ожирению.



