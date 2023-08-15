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    Какие нарушения выявили в детских лагерях в Шымкенте

    15 Августа 2023, 11:27

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявила нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Как сообщили в ведомстве, лагерь «Hawaii» не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как, в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей.

    В лагере «Үш бұлақ» с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся. Спальное место одного ребенка вместо положенных 4 кв.м сокращено до 2,8 кв.м.

    Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры.

    Сами медицинские кабинеты не соответствуют установленным требованиям, отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования.

    Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам будут приняты меры.

    Ранее вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала, какие нарушения выявила санитарная служба в детских лагерях. На текущий момент завершена проверка только в 19 лагерях из 170.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Генпрокуратура Шымкент Общество Прокуратура
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