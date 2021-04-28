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    Какие нарушения выявила ревизионная комиссия на столичных образовательных объектах

    28 Апреля 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие нарушения выявила ревизионная комиссия на столичных образовательных объектах, рассказал председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султан Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня проходит заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. На повестке дня обсуждается вопрос об эффективном использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального и жилищного строительства.

    «Государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на столичные объекты образования, показал следующие проблемы и недостатки. Принимаемые меры местными исполнительными органами по развитию сети объектов образования по городу Нур-Султан недостаточны. Отсутствует четкий механизм взаимодействия между структурными подразделениями», - сообщил Иманжусуп Акпомбаев.

    По его словам, допущены значительные нарушения при разработке внесений изменений и разработке документаций. При определении сметной стоимости по четырем объектам не обосновано завышенная стоимость работы на общую сумму 440 млн тенге, в том числе управлением регенерации по трем проектам на общую сумму 409,5 млн тенге.

    «Имели место факты укомплектования школ персональными компьютерами с более низкой технической характеристикой. Недостатком является факт отсутствия утвержденных типовых проектов общеобразовательных учреждений (1200 и более мест), что может оказать существенное влияние на удорожание сметной стоимости», - добавил Председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султан Иманжусуп Акпомбаев.

    Ранее сообщалось, что ревизионная комиссия озвучила итоги аудита использования выделенных госсредств на развитие столицы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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