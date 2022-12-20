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    Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия

    20 Декабря 2022, 19:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону.

    В этой связи Правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.

    Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В «красную» зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» - 11 ТЭЦ и в «зеленую» - 7 ТЭЦ.

    Для стабильного функционирования энергокомплекса Правительству и акиматам поручено принять следующие меры.

    Оперативного характера:

    разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;

    в рамках «рынка мощности» в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;

    обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;

    провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;

    обеспечить выделение адресной помощи социально-уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;

    укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.

    Системного характера:

    усилить действующую систему энергетического контроля, усовершенствовав оценку управления рисками деятельности энергообъектов, внедрив институт фактического контроля с выходом на объект;

    наделить Министерство энергетики контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям;

    внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло и энергоснабжения для оценки их объективного состояния;

    повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе путем увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений;

    на законодательном уровне обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло и энергоснабжения;

    обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала.

    Комиссией в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования в фискальные и правоохранительные органы переданы материалы для проведения проверок и принятия процессуальных решений.

    Как сообщалось, Президент РК поручил создать комиссию по проверке подготовки к отопительному сезону после ЧП в Экибастузе.В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.
    Энергетика ЖКХ Происшествия Другие государственные органы Экибастуз
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