Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Какие нарушения в автобусах выявили полицейские Тараза

    7 Декабря 2022, 12:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские выявляют нарушения правил эксплуатации общественного транспорта и обеспечения безопасности пассажиров в городских автобусах Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 5 по 11 декабря 2022 года на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В первый же день 6 должностных лиц привлекли к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Перед выездом на линию сотрудники административной полиции проверяют техническое состояние автобусов, соответствие их установленным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие у водителей регистрационных документов, выявление фактов эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконное переоборудование транспортных средств.

    В первый день проведения рейдового мероприятия сотрудники полиции выявили 203 административные правонарушения, совершенные водителями общественного транспорта. Обнаружилось, что выехали на маршруты 16 автобусов, не прошедших государственный или обязательный технический осмотр. А 10 автобусов были незаконно переоборудованы.

    «Шестеро должностных лиц привлечены к административной ответственности за выпуск на линию технически неисправных автобусов, - сказал начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области полковник полиции Жайдарбек Куттыбаев. – При этом 14 автобусов помещено на штрафную стоянку в связи с запретом на эксплуатацию. Закрыто три несанкционированные стоянки»,

    Восемь водителей пассажирского транспорта полицейские привлекли к ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также за наличие неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

    «К примеру, колеса автобусов были с разными рисунками протекторов, не соответствовали безопасной эксплуатации в зимний период, на передних лобовых стеклах были большие трещины, которые закрывали обзор водителю. Главная цель профилактического мероприятия «Автобус» - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажиров», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Фото: facebook.com/Departmentpolice

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Безопасность МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области
    Выселять агрессора из квартиры предлагает полиция Астаны
    Пассажирка авто в Усть-Каменогорске оказалась наркокурьером
    Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров