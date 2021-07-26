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    Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане

    26 Июля 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» подвели итоги работы на выборах акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» принял активное участие в наблюдении за выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 25 июля. В день голосования с 7:00 утра более 2000 наблюдателей Центра приняли участие в наблюдении за голосованием на 1845 избирательных участках во всех областях республики, включая самые отдаленные избирательные участки», - отметил на брифинге председатель центра Толеген Кунадилов.

    В работе Центра непартийного наблюдения по мониторингу выборов в регионах также были привлечены 95 НПО - партнеров.

    При РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» работал ситуационный центр, где обработаны и проанализированы данные, поступившие из регионов. На постоянной основе поддерживалась оперативная связь с региональными штабами наблюдателей и проведена координация работы с руководителями филиалов в 14 областях.

    «Все наблюдатели были допущены на участки в соответствии с действующим выборным законодательством, а также требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Наблюдателями отмечена высокая явка электората. Жалоб на работу избирательных комиссий и отрицательных отзывов не поступало, серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано», - сказал Толеген Кунадилов.

    Большая часть нарушений носила технический характер и оперативно устранялась членами избирательных комиссий на местах.

    Среди выявленных нарушений: попытки отдельных граждан проголосовать за членов своей семьи; вход в кабину для голосования по два человека; желание некоторых граждан получить бюллетень без удостоверяющего документа; отдельные факты несоблюдения социальной дистанции.

    «Всего нашими наблюдателями зафиксировано 12 подобных нарушений. В целом, они не повлияли на законность и прозрачность избирательного процесса», - подчеркнул Толеген Кунадилов.

    По его словам, не вызвал нареканий и процесс подсчёта голосов. Наблюдатели присутствовали до конца избирательного процесса. Наблюдателями отмечена гласность и прозрачность процедуры подсчета.

    Напомним, вчера в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. В 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

    За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

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