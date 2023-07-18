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    Какие направления выбирают соискатели образовательных грантов-2023

    18 Июля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала приема заявлений на конкурс образовательных грантов поступило 65 тысяч заявлений от абитуриентов. Больше всего документов подано в алматинские вузы – 25 тысяч. 12 тысяч заявлений принято для обучения в столичных учебных заведениях, а 3,5 тыс. человек изъявили желание учиться в университетах Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Самыми популярными среди выбора абитуриентов остаются направления «Педагогические науки» (17 тыс.), «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» (12 тыс.) и «Информационно-коммуникационные технологии» (9 тыс.).

    Что касается групп образовательных программ, то наибольшее количество заявлений подано на «Информационные технологии» - 7 тысяч. Далее идет «Подготовка учителей физической культуры» - 3,7 тыс. заявлений. На третьем месте располагается «Медицина», ее выбрали уже 2,8 тыс. абитуриентов.

    Прием заявлений на конкурс по присуждению образовательных грантов продлится до 20 июля. Прием документов осуществляется в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

    Напомним, пороговые баллы на ЕНТ набрали 135 тыс. человек, они могут принять участие в конкурсе грантов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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