Какие напитки лучше всего пить летом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Потребление достаточного количества воды каждый день необходимо для поддержания всех функций организма, включая пищеварение и обмен веществ, выведение продуктов жизнедеятельности, а также для поддержания нормальной температуры тела и здоровья органов и тканей. О том, какие напитки лучше всего пить летом, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается на странице комитета в Facеbook, в целях профилактики недостатка воды в организме важно правильно организовать и соблюдать питьевой режим как взрослым, так и детям. Рекомендуемый перечень жидкостей и напитков в период повышения температуры окружающей среды:

- прохладная чистая вода (кипяченая или бутилированная) – лучший выбор для утоления жажды, в воду можно добавить ломтики лимона, огурца или кубики льда;

- зеленый чай также является вкусным, освежающим дополнением к простой воде, которая придает вкус без сахара или соли;

- молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, углеводов, кальция и электролитов также помогают восполнить потерю натрия, когда организм активен или потеет;

- свежевыжатые соки и смузи с зелеными овощами (капуста, шпинат, сельдерей) или с фруктами и овощами на водной основе такими, как дыня, арбуз и огурец, обеспечат организм полезными веществами, одновременно увлажняя свое тело.

В жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры.

Старайтесь избегать употребления сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков. Необходимо помнить, что употребление некачественной воды и напитков может стать причиной пищевых отравлений и инфекционных заболеваний таких, как острые кишечные инфекции, дизентерия, вирусный гепатит А и другие. Кроме того, большое употребление сладких газированных и энергетических напитков связано с повышением риска ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщалось ранее, сахарозаменитель в популярных газировках может быть канцерогеном. Вопрос воздействия аспартама на здоровье исследовали Международное агентство по изучению рака (МАИР), ФАО и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Агентство классифицировало его, как «возможно канцерогенный» для человека, а Комитет ВОЗ и ФАО подтвердил норму допустимого суточного потребления аспартама на уровне 40 мг/кг массы тела.