Какие муралы есть и появятся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжаются масштабные работы по преображению столицы. Наравне с благоустройством дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) в Нур-Султане появляются галереи под открытым небом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Уличное искусство становится важной частью преобразования городской среды.

Таким образом, новые муралы, посвященные известным отечественным деятелям, появились в разных районах города. К примеру, память об общественном и государственном деятеле, лидере национально-демократической партии «Алаш», ученого и публициста Алихана Бокейханова увековечена на проспекте Тәуелсіздік, на проспекте Независимости (район Алматы, пр. Тәуелсіздік, 38).

На стене дома (ул. Желтоксан, 27) появился мурал в честь знаменитой девушки-снайпера – Алии Молдагуловой, проявившей отвагу и героизм в годы Великой Отечественной войны.

В 100-летний юбилей на фасаде одного из домов нанесен мурал (ул. М. Жумабаева, 16), посвященный выдающейся певице Розе Баглановой.

На фасаде дома (ул. Ж. Жирентаева, 2) изображен мурал в честь композитора, автора гимна Шамши Калдаякова.

На фасаде дома (ул. Караменде би Шакаулы, 1) нанесен мурал в память народного артиста, легендарного оперного Ермека Серкебаева.

Также есть ряд новых муралов: по ул. Бейбітшілік, 62 – «Күн сөнбесін», ул. Бараева, 17 - « «Жеті қазына», по ул. Бейбітшілік, 52 – мурал «Сырмақ», ул. Мамбетова, 30 – «Горожане», пр. Сарыарка, 42 – «А ты звонил сегодня маме?», ул. Г. Мусрепова, 7 – «Pease» и др.

«Мы работаем над тем, чтобы разнообразить наше столичное пространство стрит-артом. Муралы делают городскую среду живее, интереснее и ярче. Муралы своего рода являются галереей под открытым небом. Что очень важно – большую часть муралов мы посвящаем нашим известным отечественным деятелям, которые проявили отвагу и героизм, кто оставил свой след в искусстве и творчестве. Наши дети, молодое поколение должны знать и чтить память наших героев. Также у нас в планах нанести муралы в честь заслуженного деятеля науки Салыка Зиманова, педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина, госдеятеля и ученого Ахмета Байтурсынова, ученого-геолога Каныша Сатпаева, писателя Абиша Кекильбаева, певца и композитора Батырхана Шукенова, фигуриста Дениса Тена», - сообщил руководитель Центра урбанистики акимата столицы Елнар Базыкен.



