Какие модели авто популярны у казахстанцев в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило о рекордных показателях продаж автомобилей в мае текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) в Казахстане второй месяц подряд фиксируются рекордные показатели ежемесячных продаж – в мае казахстанские дилеры продали 14 688 ед. легковых автомобилей и коммерческой техники, на 77,2% больше, чем в мае прошлого года», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Всего же за пять месяцев 2023 года казахстанцы приобрели 66 331 ед. новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, что больше результата прошлого года на 65,8%. Наибольшей популярностью среди казахстанцев, как сообщалось ранее, пользуются машины марок Hyundai, Chevrolet и Kia – именно их наши соотечественники приобретали больше всего.

В министерстве также назвали факторы, которые могли повлиять на снижение цен на автомобили.

«Сейчас на рынке новых автомобилей наблюдается запуск различных акций по приобретению, это программы кредитования, акционные программы, отсрочка платежа и т.д. Изменение цен на автомобили может иметь различные причины, такие как изменение спроса и предложения, экономическая конъюнктура, конкуренция на рынке и другие факторы. Рыночные условия и тенденции в автомобильной отрасли могут меняться со временем, и на это могут влиять различные факторы, включая экономическую стабильность, изменение потребительского спроса и другие внешние влияния», - говорится в ответе.