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    Какие министерства и госорганы не освоили бюджет - Алихан Смаилов

    14 Октября 2019, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов озвучил цифры неосвоения госбюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не исполнено 14,3 млрд тенге. Из них экономия - 5,7 млрд тенге. Не освоено - 8,6 млрд тенге. Это в пять раз меньше, чем за 9 месяцев 2018 года», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства РК.

    Он перечислил госорганы, у которые зафиксированы наибольшие цифры неосвоения бюджета.

    «Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов - 1,5 млрд тенге, Верховный суд - 1,2 млрд тенге, Министерство культуры и спорта РК - 992 млн тенге, Министерство торговли и интеграции РК - 947 млн тенге», - отметил министр.

    Основные причины неосвоения, по его словам, это длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства на регистрацию договоров и дополнительных соглашений.

    «Министерство финансов с начала года контролирует своевременное принятие обязательств администраторами бюджетных программ и освоение ими бюджетных средств. В результате этой работы в проекте уточненного республиканского бюджета перераспределены 130 млрд тенге. Некоторые средства были оптимизированы», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК
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