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    Какие международные мероприятия состоятся в этом году в Казахстане

    1 Июля 2022, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текущий год для казахстанской дипломатии богат на международные события. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сентябре (14-15 сентября) Казахстан готовится принять VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в нашей столице с 2003 года. Казахстан убежден, что продвижение идеологии терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия является ключом к борьбе с ненавистью и дискриминацией. Сегодня Казахстан является безопасным и комфортным домом для более чем 3 800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более 100 этносов, проживающих в мире и согласии», - сказал Мухтар Тлеуберди.

    Глава МИД также сообщил, что ведётся подготовка к VI Саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Нур-Султане в октябре, приуроченного к 30-летию казахстанской инициативы.

    В рамках текущего председательства Казахстана в СВМДА главным приоритетом является запуск трансформации СВМДА в международную организацию.

    «Избрание Казахстана в Совет ООН по правам человека на 2022-2024 годы подтверждает приверженность нашего государства продвижению на национальном и международном уровнях фундаментальных прав и свобод человека. Наша страна присоединилась ко всем основополагающим документам и конвенциям ООН в области защиты прав человека. На постоянной основе проводится работа по приведению национального законодательства в правозащитной сфере в соответствие с международными стандартами», - подчеркнул Мухтар Тлеуберди.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН МИД РК Съезд лидеров мировых религий СВМДА
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