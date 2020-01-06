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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 6 января

6 Января 2020 05:58
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 6 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеоусловия будут 6 января в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Нур-Султан, Караганда и Балхаш ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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