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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 24 июля

24 Июля 2018 03:57 132
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 24 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия во вторник, 24 июля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере одного города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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