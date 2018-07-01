Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 20 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 20 июля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере пяти городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Шымкенте, Астане и Балхаше ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, также в Караганде и Темиртау сохраняются НМУ.



Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).