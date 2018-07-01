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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 20 июля

20 Июля 2018 07:40 324
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 20 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 20 июля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере пяти городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, в  Шымкенте, Астане и Балхаше ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, также в Караганде и Темиртау сохраняются НМУ.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
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