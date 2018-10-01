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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в воскресенье, 14 октября, не способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
14 октября не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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