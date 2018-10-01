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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября

14 Октября 2018 07:30 86
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в воскресенье, 14 октября, не способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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14 октября не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Алмас Жумабаев

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