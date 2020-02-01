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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 1 февраля

1 Февраля 2020 06:06
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 1 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первого февраля в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск и Шымкент ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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