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    Какие метеоусловия ожидаются в городах Казахстана 28 августа

    28 Августа 2023, 03:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 августа в городах Казахстана неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана пройдут сильные дожди.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Казгидромет Погода
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