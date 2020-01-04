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Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января

4 Января 2020 05:05
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Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 января в Казахстане ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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Редактор
Ринат Дусумов
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