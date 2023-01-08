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    Какие метеоусловия будут в городах РК 8 января

    8 Января 2023, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 8 января ожидаются благоприятные метеосуловия. Об этом передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», по-прежнему лишь в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Как сообщалось, 6 и 7 января в Алматы также прогнозировали неблагоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Экология Погода
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