Какие метеоусловия будут в городах РК 8 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 8 января ожидаются благоприятные метеосуловия. Об этом передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», по-прежнему лишь в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Как сообщалось, 6 и 7 января в Алматы также прогнозировали неблагоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах