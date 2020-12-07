Какие метеоусловия будут в городах Казахстана 7 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 декабря в 10 городах республики прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Актобе, Караганда, Кызылорда, Нур-Султан, Павлодар, Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск, Шымкент, ночью - в Кокшетау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).