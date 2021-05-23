Какие меры против коронавируса будут предпринимать на туробъектах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев подписал постановление главного «О мерах по предупреждению завоза и распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 в туристско-рекреационных зонах Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь и санатория «Рахмановские ключи» Восточно-Казахстанской области». Об этом передает МИА «Казинформ».

Разрешить в туристко-рекреационных зонах подготовку к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.

Разрешить с 1 июня 2021 года рекреационный и другие виды туризма с приёмом населения (туристов) в местах размещения и отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, оздоровительные учреждения, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания). Режим и сроки функционирования мест размещения и отдыха в туристкорекреационных зонах могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области и сопредельных регионах республики.

Акимам Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай: 3.1 совместно с Палатой предпринимателей ВКО НПП РК «Атамекен» (по согласованию), управлением предпринимательства и индустриальноинновационного развития ВКО принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) реализацию среди владельцев или лиц, ответственных за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иных объектов по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационных зонах города и района мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в «Аitu», сайт www.ashyq.kz) в формате «добровольных» участников для обеспечения безопасности сотрудников и населения (отдыхающих, туристов, посетителей и др.) и минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

2) утверждение состава мониторинговых групп для проведения в туристко-рекреационных зонах города и района систематических проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию в соответствии с «Алгоритмом действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина», утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению 3 возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 07 декабря 2020 года (с внесенными протоколом МВК от 14.12.2020 года изменениями);

3) возобновление деятельности объектов, расположенных в туристкорекреационных зонах города и района на основании «Акта соответствия санитарным нормам», выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

4) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

5) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима ограничения, в том числе карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан);

8) оповещение организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности посредством размещения необходимой информации на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и иных информационных ресурсов;

Совместно с департаментом полиции ВКО, управлениями санитарно-эпидемиологического контроля Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай: обеспечить реализацию проекта «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в «Аitu», сайт www.ashyq.kz) в местах размещения и отдыха в туристко-рекреационных зонах города и района в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года № 22 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства»; 3.3 совместно с департаментом полиции ВКО:

1) обеспечить функционирование мониторинговых групп в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, с целью проведения в туристко-рекреационных зонах города и района систематических проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию;

2) в рамках работы мониторинговых групп обеспечить: - усиленный контроль за деятельностью мониторинговых групп, в части профилактики и пресечения коррупционных проявлений в их деятельности; - соблюдение «Алгоритма действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по 4 соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина», утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 07 декабря 2020 года (с внесенными протоколом МВК от 14.12.2020 года изменениями);

- усиленный контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических ограничительных мероприятий, в том числе населением масочного режима и социального дистанцирования (не менее 1,5 метров, за исключением членов одной семьи) при передвижении и нахождении в зданиях, местах массового скопления людей, общественном транспорте; - еженедельный контроль результативности мобильных мониторинговых групп;

3) разграничить зоны отдыха и потоки отдыхающих на «организованные» и «неорганизованные», обеспечить контроль;

Совместно с управлением внутренней политики ВКО, отделами внутренней политики города и района: освещать работу мобильных мониторинговых групп в печатных и электронных СМИ и социальных сетях, обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы с населением (регулярные брифинги, онлайн-обсуждения и др.): освещение результатов проверок мониторинговыми группами по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий;

совместно с управлениями санитарно-эпидемиологического контроля Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай:

утвердить состав санитарно-эпидемиологических мобильных групп для проведения оценки готовности объектов в туристко-рекреационных зонах к открытию летнего туристического сезона и возобновлению деятельности с выдачей «Актов о готовности» в условиях ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности, согласно приложению 2 к постановлению.

Во избежание случаев массового заражения организовать и взять на контроль:

1) нанесение в пляжной зоне и единой прогулочной зоне разметки по соблюдению социального дистанцирования;

2) размещение отдыхающих в пляжной зоне при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров между отдыхающими со всех сторон, за исключением членов одной семьи;

3) проведение ежедневной профилактической дезинфекции и влажной уборки малых архитектурных форм, расположенных в единых прогулочной и пляжной зонах;

4) проведение ежедневной профилактической дезинфекции помещений зданий в местах массового скопления людей, прибывающих на летний отдых (на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, остановках, в общественном транспорте);

5) размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции CОVІD-19, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах.

Акиму Урджарского района: 4.1 совместно с управленем туризма и внешних связей ВКО:

1) определить местом сбора информации и дислокации заинтересованных государственных органов - ТуристИнфоЦентр (ТИЦ), расположенный вдоль центральной трассы на побережье озера «Алаколь»;

2) совместно с ТуристИнфоЦентром (ТИЦ) обеспечить выдачу, сбор и обработку «Анкет отдыхающего» по форме, согласно приложению 1 к постановлению по мере заезда туристов; 4.2 совместно с управлением здравоохранения ВКО:

1) организовать работу стационарного фельдшерского пункта на побережье туристко-рекреационной зоны озера «Алаколь».

Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иных объектов по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационных зонах Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай обеспечить: возобновление деятельности объектов только после получения: «Акта соответствия санитарным нормам», выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz; «Акта о готовности» к открытию летнего туристического сезона в условиях, ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности, выдаваемого сотрудниками управлений санитарно-эпидемиологического контроля в городах и районах по результатам проверки мобильных групп по заявительному порядку, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан по форме, согласно приложению 2 к постановлению; 2) проверку статуса заселяемых отдыхающих (посетителей) через QR- код или по ИИН; 3) допуск отдыхающих (посетителей) на объекты только с «зеленым» статусом (посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР- тестирование с отрицательным результатом на COVID-19) и «синим» статусом (отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19). Разрешается допуск на объекты туристко-рекреационной зоны без проверки статуса отдыхающих (посетителей) при предоставлении ими: документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих) или документа (электронной версии паспорта вакцинации), подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, при предъявлении на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED.

Прибывающие (посетители) с «желтым/красным» статусом (с симптомным и бессимптомным вирусоносительством, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 (код U 07.1); с подтвержденным диагнозом и COVID-19 неидентифицированный (пневмония) (код U 07.2); являющиеся контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому (домашний карантин)) на объекты не допускаются.

Информирование/сообщение управление санитарноэпидемиологического контроля города и района о факте выявления на объекте отдыхающего (посетителя), подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом посредством мобильной связи, электронной почты с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус); реализацию проекта «Ashyq» в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в «Аitu», сайт www.ashyq.kz), в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года №22 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства»;

соблюдение «Требований к работе объектов на период введения послабления ограничительных мероприятий, в том числе карантина», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления;

проведение анкетирования всех прибывших отдыхающих в туристкорекреационную зону озера Алаколь и ежедневное до 18:00 часов представление данных об анкетах отдыхающих на бумажном (по возможности, на электроном) носителе в ТуристИнфоЦентр (ТИЦ). 6. Физическим лицам, прибывающим на отдых в туристкорекреационные зоны Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай:

с «желтым/красным» статусом: запрещено прибывать в туристко-рекреационные зоны;

с «зеленым» и «синим» статусом следует строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров, за исключением членов одной семьи) в местах проживания, общего пользования (за исключением водоема) и скопления людей; прибывшим в туристко-рекреационную зону озера Алаколь заполнить по месту заселения «Анкету отдыхающего» по форме, согласно приложению 1 к постановлению.

С целью подтверждения безопасности для окружающих иметь при себе для предъявления по месту заселения: наличие «зеленого» или «синего» статуса по результатам проверки по приложению «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в «Аitu», сайт www.ashyq.kz), или документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 7 трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих), или документа (электронной версии паспорта вакцинации), подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, или на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED;

обеспечить соблюдение «Требований к работе объектов на период введения послабления ограничительных мероприятий, в том числе карантина», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления.

Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля Урджарского, Катон-Карагайского районов и района Алтай обеспечить:

1) проведение проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию по заявительному порядку, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан с целью проведения оценки готовности мест размещения и отдыха к открытию летнего туристического сезона и возобновлению деятельности с выдачей «Актов о готовности» в условиях ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности;

2) мониторинг сайта InfoKazakhstan.kz на предмет получения объектами «Актов о готовности» и Актов соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате;

3) принятие мер при выявлении нарушений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) совместно с управлением внутренней политики ВКО, отделом внутренней политики города и района освещать в печатных и электронных СМИ и социальных сетях, обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы с населением (регулярные брифинги, онлайн- обсуждения и др.):

о нормах карантина и текущей эпидемиологической ситуации в регионе и туристко-рекреационной зоне, принимаемых мерах;

по вопросам повышения грамотности людей, о действиях в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации и их социальной ответственности по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID19;

о вводимых санитарных требованиях, порядке и основаниях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения;

принимаемых мерах, важности решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства;

активизировать мероприятия по разъяснению санитарных требований среди бизнес-сообщества;

6) отслеживать потенциально резонансные темы, события, ситуации с принятием исчерпывающих мер по реагированию и разъяснением актуальных и «острых» вопросов, волнующих население и СМИ.