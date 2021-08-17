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    Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности

    17 Августа 2021, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности, рассказал начальник управления Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК Даурен Абдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК Даурен Абдуллин проинформировал о том, что в рамках усиления бдительности в Вооруженных Силах проводятся следующие мероприятия.

    «Уточнен порядок и проведены тренировки действий дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций. Организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий. Увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и фронтовой авиации, несущих службу по охране воздушного пространства», - пояснил начальник управления Департамента стратегического планирования.

    По его словам, также усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов.

    «Подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы. Уточнены планы действий Вооруженных Сил по усилению охраны государственной границы», - прокомментировал Даурен Абдуллин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Армия
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