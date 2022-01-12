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    Какие меры приняло Минэнерго для контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа

    12 Января 2022, 20:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики сообщили об оперативных и системных мерах по реализации поручений Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

    Как сообщалось, в рамках поручений Главы государства по регулированию цен на бензин и дизельное топливо приняты соответствующие приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.

    Цены на нефтепродукты:

    1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

    2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

    3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

    4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

    5) дизельное топливо - 230-260 тенге за литр.

    В целях обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа приняты следующие оперативные меры:

    Введено временное государственное ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со снижением до диапазона 50-75 тг. за литр.

    Министерством энергетики утверждены два приказа:

    1) приказ по приостановлению Правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов ;

    2) приказ по снижению предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа. В целях соответствия установленных АЗРК предельных цен на розничную реализацию СНГ.

    Также, на сегодняшний день разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне ЭТП.

    В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год.

    Также, фокус будет направлен на реализацию следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн/год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн. тонн/год и бутадиена мощностью – 189 тыс. тонн/год.

    Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 10 млрд долларов США инвестиций.

    В текущем году консорциумами Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиан Оперейтинг Компани создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения.

    Основная цель работы Центра – локализация производства товаров данных трех предприятий для нефтегазовой отрасли РК, в частности путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей.

    Также создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Казахстаном выделяются средства в размере 248,5 млн долл. США на развитие местного содержания.

    На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра «Астана».

    Инвестиции будут приоритетно вкладываться по трем направлениям технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей среды, но не будут ограничиваться ими.

    Автор:

    Энергетика Экономика Цены и тарифы
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