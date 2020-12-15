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    Какие меры принимаются в Казахстане во избежание вспышки COVID-19 во время выборов

    15 Декабря 2020, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в связи с распространением COVID-19 будет обеспечиваться безопасность казахстанцев в ходе выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, поясняется в постановлении вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе отмечено, что меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан разработаны с целью профилактики рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан.

    В частности, согласно постановлению, всем участникам избирательного процесса необходимо:

    - обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;

    - использование антисептических средств для дезинфекции рук;

    - соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5-2 метров друг от друга;

    - избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

    Какие меры необходимо соблюдать при предвыборной агитации

    Предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн. При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать все меры безопасности по предупреждению распространения КВИ. Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании, необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.

    При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:

    - использование помещений, достаточно просторных, для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;

    - бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;

    - использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;

    - проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекция помещения и всех рабочих поверхностей;

    - в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;

    - отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;

    - размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;

    - установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;

    - рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.

    «Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий», - подчеркнул Ерлан Киясов.

    Также в Минздраве рекомендовали назначить ответственных за контроль и соблюдение социальной дистанции.

    Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев отметил важность соблюдения ограничительных мер и всех санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения РК специально для применения их в процессе подготовки и проведения выборов. «Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов выборного процесса», - подчеркнул Берик Имашев.

    Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация началась 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года.

    Ранее сообщалось , что всего по республике во время выборов будет работать более 10 тысяч избирательных участков. Правом голоса также смогут воспользоваться и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 53 странах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Безопасность Выборы Политические партии Общество Коронавирус в РК Выборы-2021
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