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    Какие меры принимаются по снижению расхождений таможенной статистики с КНР

    15 Февраля 2022, 10:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о принимаемых мерах по наведения порядка в таможенной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно таможенного администрирования. В целях наведения порядка в таможенной сфере принимаются оперативные и системные меры, включая цифровизацию таможенного администрирования. В части оперативных мер осуществлена централизация таможенных функций по контролю и выпуску деклараций», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Глава Минфина отметил, что завершаются проверки в отношении 9 уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров.

    Проводится работа по совершенствованию системы электронной очереди на границе.

    «Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам. В рамках системных мер ведется работа по совершенствованию информсистем АСТАНА-1 и Е-окно. В систему управления рисками внедряется субъект-ориентированный подход и интеллектуальный анализ данных. Проводится дальнейшее развитие системы прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур. Это позволит проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя», - заверил Ерулан Жамаубаев.

    Кроме этого, как отметил министр, принимается комплекс мер по снижению расхождений таможенной статистики с КНР, а также модернизации таможенной инфраструктуры.

    «В целом, в текущем году за счет усиления таможенного администрирования планируется дополнительно обеспечить в республиканский бюджет порядка 150 млрд. тенге. Данная работа находится на особом контроле», - резюмировал Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Китай
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