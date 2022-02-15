Какие меры принимаются по снижению расхождений таможенной статистики с КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о принимаемых мерах по наведения порядка в таможенной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно таможенного администрирования. В целях наведения порядка в таможенной сфере принимаются оперативные и системные меры, включая цифровизацию таможенного администрирования. В части оперативных мер осуществлена централизация таможенных функций по контролю и выпуску деклараций», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Глава Минфина отметил, что завершаются проверки в отношении 9 уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров.

Проводится работа по совершенствованию системы электронной очереди на границе.

«Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам. В рамках системных мер ведется работа по совершенствованию информсистем АСТАНА-1 и Е-окно. В систему управления рисками внедряется субъект-ориентированный подход и интеллектуальный анализ данных. Проводится дальнейшее развитие системы прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур. Это позволит проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя», - заверил Ерулан Жамаубаев.

Кроме этого, как отметил министр, принимается комплекс мер по снижению расхождений таможенной статистики с КНР, а также модернизации таможенной инфраструктуры.

«В целом, в текущем году за счет усиления таможенного администрирования планируется дополнительно обеспечить в республиканский бюджет порядка 150 млрд. тенге. Данная работа находится на особом контроле», - резюмировал Е. Жамаубаев.