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    Какие меры принимаются по газификации ВКО

    14 Июля 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, с 1 июля установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа, в частности, в ВКО цена составила 76 тенге за литр, а для отдаленных районов - до 81 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минэнерго РК.

    «Аграриям Восточно-Казахстанской области для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ предусмотрено 20 тысяч тонн дизельного топлива. Отгрузка дизтоплива в адрес аграриев согласно поданных заявок осуществляется приоритетно, за период весенне-полевых работ отгружено 19,1 тысячи тонн ДТ от утвержденного плана», - сообщил Алмасадам Саткалиев в ходе своего выступления на встрече с населением региона.

    В регионе имеется порядка 3-х газонаполнительных станций и 84 автогазозаправочных станций. Потребление сжиженного газа в области в 2022 году составило 40 тысяч тонн. За январь-июнь 2023 года потреблено порядка 13 тысяч тонн.

    На основе заявок аграриев области утвержден объем выделения ДТ на уборочную кампанию - 8,5 тысячи тонн.

    Алмасадам Саткалиев отметил, что министерством принимаются меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен.

    Одной из приоритетных задач Правительства является газификация северных и восточных регионов страны.

    Уровень газификации области на 1 января 2023 года составляет 3,1% , или 22 883 человека (из 730 172) обеспечены природным газом.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Восточно-Казахстанская область Минэнерго РК Газификация
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