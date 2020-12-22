Какие меры принимаются для недопущения коронавируса среди военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры предпринимаются Министерством обороны для недопущения коронавирусной инфекции среди военнослужащих и как они часто сдают ПЦР-тестирование, рассказал министр Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в Вооруженных силах численность людей достаточно большая, поэтому всех часто тестировать возможности нет. Но эта работа ведется на основании постановления главного санитарного врача либо в соответствии с решением МВК. Все группы риска, особенно призывники и увольняемый запас проходят ПЦР-тестирование», - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Кроме этого, принимается комплекс других мер по обеспечению безопасности среди военнослужащих.

«Начиная с контрольно-пропускных пунктов (КПП), проводится визуальный осмотр, термометрия дистанционная, опрос посетителей. Есть ограничения по режиму. Всем посторонним вход на территорию воинской части прекращен. Прекращены пока увольнения военнослужащих, срочной службы, курсантов», - отметил глава ведомства.

«Есть мероприятия по размещению военнослужащих, как в учебных классах, в аудиториях на расстоянии не менее двух метров, так и в спальных помещениях. Ведем работу над изменениями даже нормативов по кубическим метрам воздуха на одного военнослужащего. Кроме этого, частое проветривание помещения, влажные уборки, наличие везде дезинфекционных средств, ношение масок обязательно, запрещены рукопожатия в воинских частях. Проводятся беседы, разъяснения доступным языком. Военнослужащие, контрактники и офицеры имеют членов семьей, гражданских, которые работают, ходят в школу и в детсады. Поэтому очень важно здесь общие скоординированные усилия», - пояснил Н. Ермекбаев.

Он напомнил, что без привлечения бюджетных средств - за счет спонсорской помощи открыли две ПЦР-лаборатории в Нур-Султане и Алматы.

«Кроме этого, благодаря поддержки финансового-экономического блока Правительства нам были выделены бюджетные средства и приобрели дополнительно еще две ПЦР-лаборатории. Мы рассчитываем, что охватим все гарнизоны. Есть договоры с гражданскими лабораториями, поэтому во всех гарнизонах наши военнослужащие могут проходить тестирование в обычных лабораториях», - сообщил Нурлан Ермекбаев.

Ранее министр сообщил , что более двух тысяч военнослужащих заразились коронавирусом в Казахстане.