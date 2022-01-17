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    Какие меры принимают в Карагандинской области для сдерживания цен

    17 Января 2022, 20:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Интервенция продуктов из стабфонда, насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием – о том, как в Карагандинской области сдерживают инфляцию, рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По своим направлениям доложили руководители управлений и ведомств. Также отчитались акимы крупных городов.

    По сведениям управления экономики, за декабрь 2021 года индекс потребительских цен в области составил 108,5%.

    Влиять на ситуацию с ценами помогают стабилизационный и резервный фонды.

    Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров, в стабфонде имеется 291,6 тонны продукции, в том числе 41,2 тонны гречки, 200,4 тонны сахара и 50 тыс. литров масла подсолнечного. Запланирована дополнительная закупка этих продуктов, а также овощей: картофеля, моркови и капусты.

    Кроме того, СПК «Сарыарка» предоставляет предпринимателям займы по льготной схеме. Благодаря этой мере в торговые точки поступают овощи по фиксированным ценам.

    Согласно меморандумам, сельхозтоваропроизводители обязались поставить в стабфонд 5 100 тонн картофеля и 1 800 тонн овощей: моркови, лука и капусты. Также местные птицефабрики во исполнение меморандумов поставляют в торговлю яйца по фиксированным ценам.

    Для стабилизации цен на социальную муку и хлеб используется резервный фонд зерна.

    Руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева отметила, что на складах достаточно бакалейной продукции. По её словам, имеется запасов больше чем на месяц, на этой неделе ожидаются новые поставки.

    На совещании также сообщили, что нет дефицита ГСМ и автогаза. Ситуация с топливом стабильная.

    Напомним, по поручению Главы государства установлены предельные цены на сжиженный газ и бензин, заморожены тарифы на коммунальные услуги.

    Кроме того, в области удалось договориться о снижении цен с фирмами, торгующими баллонным газом.

    Аким области Женис Касымбек поручил продолжить работу по недопущению необоснованного роста цен.

    «У нас действует Комплексный план по сдерживанию инфляционных процессов. Он нуждается в корректировке и актуализации с учётом новых поручений Главы государства – внесите предложения по своим направлениям. Нужно продолжить работу по насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами», – отметил глава региона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экономика Цены и тарифы
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