Какие меры принимают для профилактики лесных пожаров в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют приобрести дополнительную технику для лесхозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Айдарбек Сапаров на недавно прошедшем брифинге отметил, что в области большие площади покрыты лесами и противопожарная безопасность играет огромную роль.

«Мы вывод сделали до Абайской области. Когда произошел крупный пожар у нас, на второй день провели совещание. В регионе работают 12 лесхозов. Их техническое обеспечение составляет 87%. Готовят бюджетную заявку на дооснащение техникой. Организовано дежурство ответственных специалистов и установлены 55 постов наблюдения. Приведена в готовность противопожарная техника, наблюдательные объекты и средств пожаротушения. Важно вовремя принимать меры. Здесь большая ответственность на лесниках», - сказал А.Сапаров.

В этом году дополнительно из областного бюджета выделил 131 млн тенге на оснащение техникой лесных учреждений и 10 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на лесные пожарные станции.