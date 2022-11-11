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    Какие меры принимают для импортозамещения в строительной отрасли в СКО

    11 Ноября 2022, 20:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек проинформировал на онлайн-туре о том, как в регионе работают над импортозамещением продукции в строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Д. Жандарбека, действует ряд компаний-производителей строительных материалов: «Единство», «Петропавловский завод строительных материалов», «Блок», «Петропавловский завод металлоконструкций». В этом году запустили кирпичный завод мощностью до 40 млн кирпичей в год.

    «Кирпич используется на крупных строительных площадках нашей и соседних областей. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30%-я потребность региона в кирпиче. Поскольку остается большая потребность в материале, инвестор решил увеличить мощность производства. Завершается монтаж печей обжига. Планируется приобретение оборудования для автоматизации процесса», - проинформировал замакима области.

    Открыли два завода по выпуску железобетонных изделий. Наладили производство плит перекрытия, бетонных колец, фундаментных блоков, реализуется бетон в сыром виде. Сумма инвестиций в проекты - более 1 млрд тенге.

    Производят в регионе сухие строительные смеси. Мощность завода составляет 13 тысяч тонн готовой продукции в год.

    Завершается строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит.

    «Российским инвестором реализуется проект по производству легких стальных тонкостенных конструкций, которые применяются при строительстве наших молочно-товарных ферм и откормочных площадок. ТОО «ГОРТЕК.КЗ» прорабатывает вопрос реализации проекта по производству железобетонных труб методом вибропрессования. Компания ООО «ДуПраГласс» приобретает простаивающее здание бывшего машиностроительного завода в городе Мамлютке с целью организации производства стеклоизделий строительного назначения», - добавил Д. Жандарбек.

    В регионе действуют 10 предприятий в отрасли деревообработки и производства продукции из древесины.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Экономика
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