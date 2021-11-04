Какие меры принимает Казахстан для улучшения экологической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о предпринимаемых для улучшения экологической ситуации мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, для улучшения экоситуации за два года проделано следующее: принят новый Экологический кодекс, утвержден национальный проект «Жасыл Казахстан». Особо хочу заметить, для снижения негативных последствий, в наше национальное законодательство были включены нормы по адаптации к изменению климата», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Также, по его словам, утверждены Дорожные карты по комплексному решению экологических проблем регионов. Между министерством и предприятиями подписаны Меморандумы и Дорожные карты, предусматривающие снижение выбросов от 20 до 30%.

«Нами проведен анализ исполнения Дорожных карт по улучшению экологической ситуации за 9 месяцев. Так, из предусмотренных в этому году 95 мероприятий исполнено 59 или 62%. В частности, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе приступили к рекультивации пруда-испарения «Тухлая Балка». В Мангистауской области начаты рекультивационные работы по ликвидации хвостохранилища «Кошкар-Ата», - отметил министр.

«Вопрос реализации Дорожных карт находится на постоянном контроле. Вместе с тем, акиматам, где имеются риски неисполнения, необходимо усилить работу», - заключил С. Брекешев.