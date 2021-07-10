Какие меры примут для предотвращения покупки паспортов вакцинации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Видеокамеры в прививочных пунктах, смена логина и пароля в информационной системе и персональная ответственность первых руководителей медорганизаций за введенные данные. Вот далеко не полный перечень мер, которые будут приняты в Акмолинской области для того, чтобы избежать покупки населением фиктивных паспортов вакцинации. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

По словам спикера, для предотвращения покупки паспортов вакцинации в регионе предпринимают сразу несколько шагов.

«Мы разослали письма в «Казактелеком» и всем медицинским организациям для установки видеокамер. Договоры с «Казактелеком» у всех есть, в рамках дополнительных соглашений все прививочные пункты должны оснаститься видеокамерами, которые будут работать с момента открытия до последнего пациента, чтобы все было видно. Также теперь мы меняем логин и пароль в информационной системе, с центром электронного здравоохранения это сейчас согласовывается. Ведь проще всего сделать фальшивый электронный паспорт через информационную систему. За вход в информационную систему ответственный в первую очередь будет главный врач, только он знает, кто заходит в эту систему и кто вводит данные», - поделился Н. Сыздыков.

Как отметил собеседник, сложнее обстоят дела с контролем самих медсестер, делающих инъекцию, к примеру, при выезде мобильных бригад.

«Здесь ситуация немного сложнее, потому как мы не можем отследить договор между медработником и самим вакцинированным, т.е. на местах они фактически могут договориться и получить вакцину «в раковину». Поэтому выездные прививочные бригады сейчас работают посписочно. Заранее руководитель предприятия предоставляет нам списки с ИИН и данными людей для вакцинации. А на местах медработники не делают вакцинацию тем, кто пришел со стороны. К сожалению, я не могу стоять рядом с каждой медсестрой. Тут подойти нужно будет комплексно. В том числе необходимо и ужесточение ответственности вплоть до уголовного наказания. Такие люди не имеют права быть в системе здравоохранения, потому как из-за своих меркантильных идей они подвергают опасности десятки, сотни человеческих жизней», - резюмировал Н. Сыздыков.

Напомним, о фактах фальсификации паспортов вакцинации сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам I полугодия 2021 года. Кроме того, сегодня в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.