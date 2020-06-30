Какие меры предпринимаются для развития в РК безналичных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства РК исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о том, какие меры предпринимаются для развития безналичных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных направлений в работе Министерства финансов РК является снижение расхождений по зеркальной таможенной статистике. Сегодня в режиме онлайн производится электронный обмен таможенными декларациями между Казахстаном и Китаем. Это позволило сократить расхождение по импорту Казахстана из Китая с 60 процентов в 2017 году до 48 процентов в 2019 году. По итогам пяти месяцев расхождение снизилось до 39 процентов. Дополнительно в бюджет в прошлом году поступило 236 млрд. тенге. Для выявления рисков, связанных с нарушениями налогового законодательства, запущена информационная система «Система управления рисками». По итогам внедрения СУР за 2019 год в бюджет поступило порядка 85 млрд. тенге, с начала 2020 года - 34,9 млрд. тенге», - пояснил спикер на заседании Правительства РК.

Берик Шолпанкулов также рассказал о том, что создан Ситуационный центр, позволяющий проводить мониторинг процессов вдоль внешних границ ЕАЭС. По сравнению с 2018 годом увеличено выявление фактов недостоверного декларирования товаров в 5,5 раз. По таможенным платежам и налогам дополнительно поступило в бюджет 2,3 млрд.тенге. Усилено налоговое администрирование импорта со стран ЕАЭС, также запущен в опытную эксплуатацию модуль «Экспортный контроль». В результате дополнительно поступило по НДС 122 млрд. тенге.

«В рамках развития безналичных платежей приняты следующие меры: рассматривается применение электронных счет-фактур в целях подтверждения вычетов по КПН по сделкам свыше 1 000 МРП, разрабатывается мобильное приложение для самозанятых лиц и субъектов микро-малого бизнеса для оплаты налогов. Кроме того, расширяются сервисы по безналичной уплате налогов и оповещения через Push уведомления, также рассматривается вопрос по ограничению отнесения на вычеты суммы расходов в наличной форме по сделкам свыше 1000 МРП», - заключил спикер.