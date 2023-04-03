Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Какие меры предпринимают в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива

    3 Апреля 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие меры предприняты в Казахстане для защиты от перепродажи удешевленного дизтоплива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей рассказал и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практика покрасить дизельное топливо, которое выделяется по льготной цене, не нова, мы ее ранее применяли. Ее смысл простой – это топливо идет адресно для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно не должно нигде больше появляться ни на отечественных заправочных станциях, ни на заграничных заправочных станциях», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава Минэнерго добавил, что в этом году была также внедрена система так называемых ПИН-кодов.

    «Все топливо, которое отпускается в адрес сельхозтоваропроизводителей, оно идет с ПИН-кодами и его нельзя перепродать. А крашенное - это защита от того, чтобы в обход ПИН-кодов не продавали его за наличный расчет», - пояснил Болат Акчулаков.

    Министр отметил, что краска никакого вреда не наносит - ни качеству дизтоплива, ни сельхозтехнике.

    «Эта специальная краска, которая не меняет никаких свойств топлива», - уточнил Болат Акчулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC